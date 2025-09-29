Verkehr in Kandern: „Diese beiden Parkplätze müssen weg!“

Die beiden Parkplätze in der Bahnhofstraße, kurz vor der Blauenstraße, gefährden den Verkehr, sagen die Gemeinderäte. So wollte es die Stadt, sagt das Landratsamt.
Der Schock sitze ihr immer noch tief in den Knochen. Als in der Gemeinderatssitzung die Sprache auf die beiden Parkplätze in der Bahnhofstraße kurz vor der Abzweigung Blauenstraße kommt, meldete sich die CDU-Fraktionssprecherin Ulrike Lerner energisch zu Wort, um ihrer Empörung Luft zu machen. Es sei mittlerweile sicher jedem bekannt, so Lerner, dass sie an genau dieser Kreuzung einen „richtig schweren Unfall“ hatte. Dieser ist fast vier Wochen her, erzählt sie später auf Nachfrage.