Verkehr in Hüfingen: 15.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei Autos – zwei waren geparkt

Ein fünfstelliger Schaden ist am Donnerstag in Hüfingen entstanden.

Rund 15.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Donaueschinger Straße in Hüfingen entstanden, berichtet die Polizei.

Ein 17-jähriger Fahranfänger, begleitetes Fahren, war mit einem Ford Fiesta gegen 15.15 Uhr auf der Donaueschinger Straße in Richtung der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 kam der junge Mann nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem am Straßenrand geparkten Audi A1 zusammen.

Lesen Sie auch

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi über eine Grünfläche nach rechts auf einen Gehweg geschoben und stieß gegen einen auf einem Grundstück abgestellten Fiat Panda. Der junge Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Ford auf eine Höhe von etwa 5.000 Euro, am Audi auf circa 8.000 Euro und am Fiat auf rund 2.000 Euro.