Kaum wird die Baustelle im Nachbarort Villingendorf beendet sein, heißt es in Herrenzimmern auch schon: Achtung, Umleitung. Die Ortsdurchfahrt ist in keinem allzu guten Zustand. Richtig neu wird sie dennoch erst in ein paar Jahren gemacht. Wir waren mit der Straßenmeisterei vor Ort.

„Da sieht man auch schon einen Riss, aber darum können wir uns diesmal nicht kümmern“, sagt Heiko Hils von der Straßenmeisterei in Schramberg-Sulgen und zeigt auf eine Stelle an der Ortsdurchfahrt Herrenzimmern (K 5522). Mehr als 20 Jahre hat die Strecke, die täglich von rund 5700 Fahrzeugen befahren wird, auf dem Buckel. An mancher Stelle sieht man es ihr an. Trotzdem ist die nun geplante Maßnahme keine komplette Erneuerung der Straße.

Versorgungsleitungen müssen irgendwann erneuert werden

Auf rund 600 Quadratmetern Fläche wird die Fahrbahn um vier Zentimeter abgefräst. „Auf diesem Abschnitt erneuern wir die Deckschicht. Dann hält das Ganze noch einmal sechs bis sieben Jahre“, prognostiziert Hils. Dass eine tiefergreifende Sanierung noch auf sich warten lässt, hat finanzielle Gründe. Denn dann sollen auch die alten, maroden Versorgungsleitungen erneuert werden und das ist nicht günstig.

Um an diese heranzukommen, wurde die Straße bereits in der Vergangenheit an mehreren Stellen aufgegraben. Etwa 20 bis 25 solcher Aufgrabungsstellen gibt es an der Ortsdurchfahrt von der Bäckerei Müller bis zum Ortsausgang Richtung Bösingen. Die Spuren dieser sollen nun im Rahmen der Erneuerung der Deckschicht beseitigt werden.

Gemeinschaftsaktion von Kreis und Gemeinde

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Gemeinde. Somit werden auch die Kosten, insgesamt rund 25 000 Euro, aufgeteilt, wobei der Großteil vom Landkreis übernommen wird.

Die Maßnahme startet am Mittwoch, 4. Oktober, und soll bis 10. Oktober andauern. Weil sich die Aufgrabungsstellen oft in der Straßenmitte befinden, muss der Verkehr umgeleitet werden – von Villingendorf kommend über die Wiesenstraße. Am Ortseingang von Bösingen kommend wird der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt. Die Bushaltestelle Hochwaldstraße kann während der Sperrungszeit nicht angefahren werden. Andere Einschränkungen gibt es für den Linienverkehr aber nicht.