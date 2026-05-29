Verkehr in Hechinger Oberstadt: Parken und Fahren – was gilt aktuell rund um den neuen Marktplatz?

Was gilt jetzt eigentlich in Sachen Fahren und Parken rund um den neuen Hechinger „Bürgermarktplatz“? Die Stadtverwaltung erklärt die aktuellen Regeln.
Mit der Einrichtung des „Bürgermarktplatzes“ wurde in Hechingen nicht nur eine Fußgängerzone geschaffen. Diese ist vielmehr eingebettet in ein neu entwickeltes Park- und Verkehrsleitsystem in der Altstadt, für das die Beschilderung und die Hinweise auf der Fahrbahn parallel zur Möblierung des Marktplatzes entwickelt und umgesetzt wurden. Verantwortlich dafür zeichnen gemeinsam die städtischen Sachgebiete Hoch- und Tiefbau sowie Ordnungswesen. Die Pressestelle der Stadt teilt mit, wie das funktioniert.