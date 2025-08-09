Verkehr in Hechingen: Von Schlaglöchern nichts mehr zu sehen – Zollernstraße bald eine Allee?

Der erste Meilenstein für die Neugestaltung der Zollernstraße ist im Zeit- und Kostenplan geschafft. Wie es für Autofahrer und Anlieger weitergeht, fasst unsere Redaktion zusammen.
Einen Eindruck davon, wie die Zollernstraße bis Ende 2026 auf ihrer gesamten Länge aussehen soll, kann man derzeit auf dem Abschnitt vom Obertorplatz bis zur ersten Einfahrt in den Fürstengarten gewinnen. Der bis dorthin abgesteckte Bauabschnitt ist seit einigen Tagen für den Verkehr freigegeben. „Den ersten Meilenstein konnten wir so im Zeit- und Kostenplan fertigstellen“, freut sich Bürgermeister Philipp Hahn beim Pressetermin. Er richtete auch einen Dank an die Anwohner für ihre Geduld.