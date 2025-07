Verkehr in Hechingen: Sanierung der Straße Am Schloßberg abgeschlossen

ADAC Prüfzug macht Station Kostenloser Sicherheitscheck für Autofahrer in Hechingen

Bremskraft, Stoßdämpfer, Batterie: Der ADAC Prüfzug bietet Autofahrern in Hechingen am Montag und Dienstag, 21. und 22. Juli, einen kostenlosen Sicherheitscheck an.