Verkehr in Hechingen: Parkplatz in Stadtmitte wird reaktiviert – das müssen Autofahrer wissen

Ab 17. November darf neben dem Jugendzentrum in Hechingen geparkt werden. Vormittags jedoch nur Mitarbeiter der Verwaltung, ab 12.30 Uhr kann jeder sein Auto am Rathaus parken.

Die Suche nach gebührenfreien Parkplätzen im Hechinger Stadtkern ist seit dem Beginn der Bauarbeiten in der Zollernstraße zu den Stoßzeiten öfter eine Herausforderung. Der Parkdruck auf den Firstparkplatz sowie auf das Parkdeck in der Münzgasse haben zugenommen, häufig sind schon am Vormittag nur noch wenige Stellplätze frei.

Daher wird der ehemalige Parkplatz am Jugendzentrum, derzeit eine brachliegende Fläche und mittels eines Bauzauns abgeschirmt, reaktiviert. Das gab Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung bekannt.

Geschaffen werden sollen 16 bis 18 Parkplätze, die jedoch vormittags an Werktagen Beschäftigen der Stadtverwaltung vorbehalten sind. Ab 12.30 Uhr sowie an Feiertagen und Wochenenden stehen die Stellplätze aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Eine entsprechende Beschilderung werde angebracht.

Parkplatz soll am 17. November fertig sein

Zunächst sei verwaltungsintern diskutiert worden, die Parkplätze erst ab 15.30 Uhr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In Gesprächen mit den Gewerbetreibenden in der Stadtmitte sei aber der explizite Wunsch geäußert worden, die Beschränkung bereits ab 12.30 Uhr aufzuheben. Ziel sei es, die Parkplätze ab Montag, 17. November, freizugeben. Bis dahin werde die Rangendinger Firma Dehner und Dieringer die Fläche als „wassergebundene Decke – also ein feiner Oberflächenbelag aus Schotter – aufbereiten. Ähnlich wurde bereits beim neu geschaffenen Parkplatz in der Schulstraße verfahren. Finanziert werden die Arbeiten aus laufenden Mitteln aus dem Tiefbaubereich.

Die Fläche neben dem Jugendzentrum wurde bereits früher als Parkplatz genutzt. Zwischenzeitlich schmiedete die EJL von Marktplatz bis Rabenstraße große Pläne. Bekanntlich verpufften diese, Autofahrer dürfen sich daher über weiteren Parkraum freuen.