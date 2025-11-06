Verkehr in Hechingen: Parkplatz in Stadtmitte wird reaktiviert – das müssen Autofahrer wissen

Ab 17. November darf neben dem Jugendzentrum in Hechingen geparkt werden. Vormittags jedoch nur Mitarbeiter der Verwaltung, ab 12.30 Uhr kann jeder sein Auto am Rathaus parken.
Die Suche nach gebührenfreien Parkplätzen im Hechinger Stadtkern ist seit dem Beginn der Bauarbeiten in der Zollernstraße zu den Stoßzeiten öfter eine Herausforderung. Der Parkdruck auf den Firstparkplatz sowie auf das Parkdeck in der Münzgasse haben zugenommen, häufig sind schon am Vormittag nur noch wenige Stellplätze frei.