Verkehr in Hechingen: Neuer Radweg kostet gut 2,2 Millionen Euro, Parkplätze fallen weg

Ein neuer Radweg wird in Hechingen entstehen. Baubeginn im Feilbachtal soll in diesem Herbst sein. Die Parksituation droht verschärft zu werden.
Der Aus- und Neubau des schönen Radwegs durchs Hechinger Feilbachtal, der in diesem Herbst beginnen soll, bringt einen Kollateralschaden für Autofahrer und die Anwohner am Schlossberg mit sich. Wie am Mittwochabend in der Sitzung des Bauausschusses bekannt wurde, muss der Schotterparkplatz an der Schillerstraße für den Radweg um die Hälfte verkleinert werden.