Verkehr in Hechingen: Neuer Radweg für 2,2 Millionen durchs Feilbachtal

Baubeginn im Feilbachtal soll in diesem Herbst sein. Die Parksituation droht verschärft zu werden.
Der Aus- und Neubau des schönen Radwegs durchs Hechinger Feilbachtal, der in diesem Herbst beginnen soll, bringt einen Kollateralschaden für Autofahrer und die Anwohner am Schlossberg mit sich. Wie am Mittwochabend in der Sitzung des Bauausschusses bekannt wurde, muss der Schotterparkplatz an der Schillerstraße für den Radweg um die Hälfte verkleinert werden. Außerdem sollen die Parkierungsflächen neu geordnet werden, was zur Konsequenz hat, dass von den momentan 40 bis 48 Stellplätzen etliche wegfallen. Voraussichtlich werden lediglich 31 Stellplätze übrig bleiben. So kündigte es der Planer Andreas Linsenmayer vom Mössinger Ingenieurbüro StKw GmbH an.