Verkehr in Hechingen: Neuer Radweg für 2,2 Millionen durchs Feilbachtal

Der Aus- und Neubau des schönen Radwegs durchs Hechinger Feilbachtal, der in diesem Herbst beginnen soll, bringt einen Kollateralschaden für Autofahrer und die Anwohner am Schlossberg mit sich. Wie am Mittwochabend in der Sitzung des Bauausschusses bekannt wurde, muss der Schotterparkplatz an der Schillerstraße für den Radweg um die Hälfte verkleinert werden. Außerdem sollen die Parkierungsflächen neu geordnet werden, was zur Konsequenz hat, dass von den momentan 40 bis 48 Stellplätzen etliche wegfallen. Voraussichtlich werden lediglich 31 Stellplätze übrig bleiben. So kündigte es der Planer Andreas Linsenmayer vom Mössinger Ingenieurbüro StKw GmbH an.

Diese Perspektive stieß am Ratstisch auf Kritik. Der Freie Wähler Roland Huber fand den Wegfall von 10 bis 18 Stellplätzen „sehr unglücklich“. Er verwies auf die ohnehin schon angespannte Parksituation entlang der Schillerstraße: „Da ist an schönen Tagen jetzt schon alles zugeparkt.“ Almut Petersen (Bunte Liste) pflichtete bei: Nicht nur an Wochenenden sei „da unten richtig was los“. Werktags würden die Schüler, die die Schulen auf dem Schlossberg besuchen, dort parken. Ihre Bitte: Man möge die Parkplatzzahl doch noch einmal überdenken. Ingrid Riester (CDU) stieß ins selbe Horn: „Ich rate davon ab, dass man die Stellplätze so stark abbaut.“ Außer für die Schüler sei der Parkplatz auch für die Besucher des Barfußpfades sehr wichtig.

Planer Linsenmayer meinte, eine Erweiterung um sechs oder sieben Plätze wäre in der Verlängerung der Garagen am Rand der Bebauung möglich, was jedoch auf Kosten der Grünfläche ginge. Die neue Trassierung des Radwegs in jenem Bereich zwischen Parkplatz und Feilbach verteidigten sowohl Linsenmayer als auch der städtische Hoch- und Tiefbauchef Michael Werner. Nur so lasse sich größtmögliche Sicherheit für die Radfahrer herstellen.

Der Parkplatz an der Schillerstraße soll schrumpfen, damit der neue Feilbachtal-Radweg (auf dem Bild rechter Hand) sicher daran vorbeigeführt werden kann. Foto: Kromer

Von der Schillerstraßen-Problematik abgesehen, fanden die Pläne für den Radweg große Zustimmung. Er soll auf einer Länge von fast zwei Kilometern – von der Fußgängerschnecke an der Neustraße durchs Feilbachtal und entlang der Weilheimer Straße und der Bisinger Straße bis zum Gelände der Straßenmeisterei – zum Teil saniert, zum Teil neu gebaut werden.

Die Gesamtkosten von 2,18 Millionen Euro muten zwar stattlich an, werden jedoch zum allergrößten Teil vom Land getragen. Michael Werner rechnet mit Zuschüssen von 1,7 bis 1,8 Millionen Euro. Den Rest teilen sich die Stadt und der Landkreis. Gebaut werden soll in vier Abschnitten zwischen Herbst 2026 und 2028.

Die detaillierten Pläne wurden vom Bauausschuss einstimmig befürwortet. Kritisch debattiert wurde nur noch über den letzten und steilsten Abschnitt entlang der Bisinger Straße bis zur Bahnbrücke. Einzig für dieses Stück ist nämlich keine Beleuchtung vorgesehen – was Almut Petersen missfiel. Entlang des Wohngebietes Stockoch sei das ein „Riesenproblem“. Denn das sei das am stärksten frequentierte Wegstück. Den ganzen Tag über gebe es da viel Begegnungsverkehr mit Rollatoren, Dreirädern und Kinderwagen. Zu schmal sei der Weg dort mit geplanten drei Metern ohnehin.

Eine Verbreiterung des Weges schloss Michael Werner freilich aus. Wegen des Geländeabfalls in Richtung Wald wäre eine solche technisch zu aufwendig. Eine Beleuchtung wäre dagegen für rund 50.000 Euro Mehrkosten zu haben. Almut Petersens Antrag, in diesem Fall eine Beleuchtung zu installieren, fiel mit 4:7 Stimmen durch.