Pläne für Hechingen: Kreuzung am Ortseingang soll für Rad- und Fußverkehr umgebaut werden

1 Die Kreuzung vor dem Hechinger Ortseingang in Richtung Zollernstraße könnte im Zuge der nun anstehenden Bauarbeiten ebenfalls umgestaltet werden. Foto: Stopper

Nicht nur die Zollernstraße in Hechingen, sondern auch die Kreuzung am Ortseingang von der B27 kommend, könnte umgestaltet werden. Der Umwelt- und Technikausschuss des Kreistags berät über das Vorhaben. So sehen die Pläne aus.









Die Bauarbeiten in der Zollernstraße stehen in den Startlöchern. Der erste Baggerbiss ist für den 24. März geplant. Nun wird bekannt, dass die Kreuzung der Zollernstraße mit der Kreisstraße 7108 vor dem Ortseingang in Richtung Stetten und Boll in diesem Zuge ebenfalls ein neues Gesicht bekommen könnte.