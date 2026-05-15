Verkehr in Hechingen: Im Kreis geht’s Richtung „Lotzenäcker“

Wann genau die Bagger anrollen, steht noch nicht fest. Aber irgendwann im Laufe des Sommers wird es losgehen mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs am nördlichen Stadtrand.
Die Firma Gebr. Stumpp ist in Hechingen bestens bekannt. Unter anderem bei der Erschließung des Baugebiets „Killberg IV“ und bei der Sanierung der Zollernstraße macht das Meldest du wegen Bauunternehmen die Tiefbauarbeiten. In naher Zukunft wird Stumpp die nächste Großbaustelle in der Zollernstadt in Angriff nehmen: den Bau des Kreisverkehrs „Lotzenäcker II“.