Kreuzung in Hechingen: Das ist der Plan gegen den Unfallschwerpunkt

1 Die Kreuzung der Neuen-Rottenburger-Straße mit der Auffahrt zur Landesstraße 410 ist eine Unfallhäufungsstelle. Dort soll – wenn der Gemeinderat zustimmt – ein Kreisverkehr gebaut werden. Foto: Roth

Die Kreuzung Neue-Rottenburger-Straße/Landesstraße 410 gilt nicht umsonst als unfallträchtig, und das bei steigendem Verkehrsaufkommen. Eine Lösung, die im Bauausschuss diskutiert wird, soll Abhilfe schaffen.









Link kopiert



Der Grundsatzbeschluss für den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Neue-Rottenburger-Staße und der Auffahrt zur Landesstraße 410 könnte schon in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 1. Oktober, fallen. Zunächst wird der Sachverhalt im Bauausschuss des Gemeinderats am kommenden Mittwoch, 25. Oktober, beraten.