Verkehr in Hechingen: 15 weitere Tempo-30-Zonen sollen kommen

1 Ringsherum herrscht Tempo 30. Aber warum nicht im Bereich der Haigerlocher Straße, der von der Neuen Rottenburger Straße abzweigt und nach Stein führt? Einfache Erklärung im Hechinger Bauausschuss: Die Straße war bisher nicht lärmauffällig. Foto: Thomas Kost

In der vierten Aktualisierungsrunde befindet sich der Lärmaktionsplan der Stadt Hechingen inzwischen. Neben Tempo 30 ist auch weiterer „Flüsterbelag“ für die B27 im Gespräch.









Schon in der Vergangenheit wurden verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung in der Stadt umgesetzt, zum Beispiel mehrere innerörtliche Tempo-30-Zonen in der Kernstadt aber auch in den Stadtteilen Stetten oder Schlatt. Eine gewünschte Tempobegrenzung auf 80 Stundenkilometer auf der B 27 zwischen den Brückenbauwerken „Gammertinger Straße“ und „Stillfriedstraße“ ließ sich dagegen wegen des Veto des Regierungspräsidiums Tübingen nicht realisieren und wird auch nicht weiter verfolgt.