Ein Anwohner im Tischnecker Weg regte im Gemeinderat an, gegenüber der Einfahrt in die Schramberger Straße einen Spiegel aufzustellen.

Der Einblick nach unten in die Schramberger Straße sei sehr schlecht und werde durch einen Spiegel erleichtert und sicherer.

Deutliche Verbesserung

In einer ähnlichen Situation an der Einfahrt des Römerwegs in die Königsfelder Straße habe ein Spiegel eine deutliche Verbesserung gebracht.

An der Landesstraße

Ein Spiegel an der Landesstraße Schramberger Straße müsse von der Verkehrsbehörde genehmigt werden, erklärte Michael Moosmann. Deshalb werde sich dort nichts ändern.