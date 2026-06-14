Verkehr in Haigerloch: Max und Lisa sorgen für Sicherheit

Der Heimbeirat des Altenpflegeheims St. Josef ergriff die Initiative für große Holzfiguren am Eingangsbereich. Das Schild „Verkehrsberuhigter Bereich“ wird noch aufgestellt.

Zwei lebensgroße Holzfiguren „Max“ und „Lisa“ machen im Einfahrtsbereich des Altenpflegeheims St. Josef und zum „Altenbetreuten Wohnen“ im Annapark in Haigerloch darauf aufmerksam, dass dort Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist. Die Initiative für diese Holzfiguren ging dabei vom Heimbeirat mit Hedwig Kessler, Edith Kronenbitter und Heinz Burkhart aus.

Wie letzter im Gespräch mitteilte, hätten Bewohner vor allem im Rollstuhl und mit Rollatoren festgestellt, dass beispielsweise Lieferfahrzeuge oder Besucherinnen und Besucher der dortigen Einrichtungen oft viel zu schnell in die Einfahrtskurve fahren und anschließend ihre Geschwindigkeit ebenfalls den Gegebenheiten und dem Umfeld nicht anpassen. „Bevor etwas passiert, sollte was gemacht werden. Deshalb sind wir mit diesem Wunsch auf die Heimleitung zugegangen“, so Burkhart.

Lebensgroß und bunt bemalt

Heimleiterin Andrea Braitmaier nahm daraufhin mit der Stadtverwaltung Verbindung auf. Elisabeth Hahn vom Ordnungsamt nahm sich der Sache an. Laut ihr ist es der Stadt wichtig, dass die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger bestmöglich im Straßenverkehr geschützt sind. Zusammen mit dem Landratsamt Zollernalkreis wurde eine Besichtigung vorgenommen, das Einverständnis zur Aufstellung solcher Holzfiguren auf eigenem Grundstück erteilt und anschließend durch das Amt ein „Verkehrsberuhigter Bereich“ mit Schrittgeschwindigkeit zum 30. Juni angeordnet. Die entsprechenden Schilder werden zu diesem Zeitpunkt vom städtischen Bauhof noch aufgestellt.

Zurück zu den lebensgroßen Holzfiguren: Diese wurden von der Haustechnik von St. Elisabeth in Hechingen hergestellt und von der Mitarbeiterin in der sozialen Betreuung Sabine Grill bemalt. Dabei hat sie ehrenamtlich Anja Bollmann unterstützt. Die Bewohner von St. Josef waren in diese Malaktion miteinbezogen, denn diese fand im Rahmen der sozialen Betreuung statt, wie deren Leiterin Cornelia Mösch betonte.

Die beiden Namen für die Figuren „Max“ und „Lisa“, ausgehend von den Kinderreportern in der täglichen Zeitung, fanden die Mehrheit im Heimbeirat. „Anton“ und „Antonia“, in Anlehnung an die einstigen Besitzer des Cafés Maier, landeten auf dem zweiten Platz.

Max wurde zudem inzwischen noch mit einer Fahne aus Sicherheitsstoff ausgestattet.