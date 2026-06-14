Verkehr in Haigerloch: Max und Lisa sorgen für Sicherheit

Der Heimbeirat des Altenpflegeheims St. Josef ergriff die Initiative für große Holzfiguren am Eingangsbereich. Das Schild „Verkehrsberuhigter Bereich“ wird noch aufgestellt.
Zwei lebensgroße Holzfiguren „Max“ und „Lisa“ machen im Einfahrtsbereich des Altenpflegeheims St. Josef und zum „Altenbetreuten Wohnen“ im Annapark in Haigerloch darauf aufmerksam, dass dort Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist. Die Initiative für diese Holzfiguren ging dabei vom Heimbeirat mit Hedwig Kessler, Edith Kronenbitter und Heinz Burkhart aus.