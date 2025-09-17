Verkehr in Grünmettstetten: Ortschaftsrat ist für Tempo 40

Grünmettstetten diskutiert: Tempo 30 oder 40 in der Ortsdurchfahrt? Lärm, Politik und Bürgerinteressen prallen aufeinander – die Entscheidung ist noch offen.

Die große Kreisstadt Horb ist aufgrund der Verkehrsbelastungen verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Seit 2015 beschäftigt man sich mit dieser Aufgabe. In der aktuellen Stufe 4 der kommunalen Lärmaktionsplanung muss dieser Lärmaktionsplan nun erneut überprüft und fortgeschrieben werden. Dabei sollen lediglich die Pflichtstrecken der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) berücksichtigt werden.

Die Ortsdurchfahrten der einzelnen Stadtteile sollen hingegen in einem separaten Verfahren untersucht werden und dazu die Meinung des jeweiligen Gremiums eingeholt werden. Jede Ortschaft soll mit der Fragestellung: „Was wollen wir in Zukunft?“ in die Diskussion gehen, so eine Bitte der Stadtverwaltung, die aber gleich vorsorglich darauf aufmerksam machte, dass die einzelnen Ortschaftsrats-Gremien keine Entscheidungsbefugnis haben.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause beriet der Gemeinderat unter anderem darüber, welche Lärmminderungsmaßnahmen im Freiwilligen Lärmaktionsplan festgesetzt werden. Dabei kam auch eine ganztägige Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h aus Lärmschutzgründen als Sofortmaßnahme für die Grünmettstetter Ortsdurchfahrt auf den Tisch.

Der Beschlussvorschlag

Aus diesem Grund hatte Ortsvorsteher Alexander Steiger, der den gesamten Vorgang recht transparent für seinen Ortschaftsrat aufbereitet und mit Zahlen und Fakten unterfüttert hatte, auch folgenden Beschlussvorschlag ausgearbeitet: „Der Festsetzung einer ganztägigen Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h aus Lärmschutzgründen als Sofortmaßnahme für die Ortsdurchfahrt Grünmettstetten wird zugestimmt“.

Er begründete seinen Vorschlag insbesondere damit, dass entlang der Steinachstraße 21 Häuser einer sehr hohen Lärmbelastung (größer als 67 dB(A)) ausgesetzt sind, bei denen zwingend bundesrechtlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h vorgeschrieben ist. „Wenn wir nur vor diesen Häusern die Geschwindigkeit reduzieren würden, dann hätten wir den berühmten Flickenteppich der Geschwindigkeiten, den niemand will und der auch kaum einzuhalten ist“, so der Ortsvorsteher sinngemäß. Er appellierte an sein Gremium: „Wenn wir den Mitbürgern, die direkt an der Steinachstraße wohnen, was Gutes tun wollen, dann sollten wir den 30 km/h zustimmen.“

Die Abstimmung

Doch der Ortschaftsrat sah es anders. Sie votierten mit großer Mehrheit dafür, dass man die 30 km/h-Regelung durch eine 40 km/h-Pauschale ersetzt.

Gemeinderat Rudolfo Panetta (AfD) erinnerte daran, dass seine Fraktion eben diese 40 km/h-Pauschale vorgeschlagen hat und betonte, dass er alles unternehme, um nicht überall 30 km/h zu bekommen.

Rat Matthias Wehle bezeichnete das Ganze als eine vage Sache, wenn man von Freiburg aus den Lärm per Modellrechnung bestimmt, der durch den Verkehr in Grünmettstetten entsteht, und für Rat Niklas Kreidler steht fest, dass Lärm zwar ein Problem ist, doch sei es anhand von Modellen schwierig, das Ganze zu bewerten. Tempo 40 wäre seiner Meinung nach besser geeignet für die Ortsdurchfahrt.

Natürlich kam bei dieser Diskussion auch die Kombination Lärm und E-Auto wieder ins Gedankenspiel, doch Rat Alexander Singer machte darauf aufmerksam, dass man hier über ein Bundesgesetzt spricht und da kann weder Horb oder gar Grünmettstetten etwas dagegen machen. „Wir drehen uns im Kreis“ seine Feststellung.

Unsere Empfehlung für Sie Ortsverwaltung Grünmettstetten Mit 74 Jahren und 87 Jahren in den Ruhestand Bei der Ortschaftsratssitzung durfte Ortsvorsteher Alexander Steiger zwei verdiente Mitarbeiter der Ortsverwaltung in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Gemeinderat bestimmt

Abschließend antwortete Alexander Steiger noch auf die Frage: „Was passiert, wenn wir keine 30 km/h wollen?“ recht pragmatisch mit der Feststellung: „Ich denke, wir können beschließen, was wir wollen, der Gemeinderat hat das letzte Wort“.