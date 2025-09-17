Verkehr in Grünmettstetten: Ortschaftsrat ist für Tempo 40

Grünmettstetten diskutiert: Tempo 30 oder 40 in der Ortsdurchfahrt? Lärm, Politik und Bürgerinteressen prallen aufeinander – die Entscheidung ist noch offen.
Die große Kreisstadt Horb ist aufgrund der Verkehrsbelastungen verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Seit 2015 beschäftigt man sich mit dieser Aufgabe. In der aktuellen Stufe 4 der kommunalen Lärmaktionsplanung muss dieser Lärmaktionsplan nun erneut überprüft und fortgeschrieben werden. Dabei sollen lediglich die Pflichtstrecken der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) berücksichtigt werden.