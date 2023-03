1 Wieder einmal hohes Verkehrsaufkommen: Mehrere Brennpunkte für die kommende Verkehrsschau in Glatten wurden im Gemeinderat diskutiert. Für die Lombacher Straße wurde ab dem Kreisel Richtung Rathaus eine 30er-Zone angeregt. Foto: Ade

Rad- und Fußgängeranbindung zum Lattenberg, 30er-Zonen durch den Ort, 7,5-Tonnen-Begrenzung bei den Parkplätzen am Naturerlebnisbad: Der Glattener Gemeinderat hat zahlreiche Vorschläge für die kommende Verkehrsschau festgelegt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auch Bürger äußerten sich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung zu den Verkehrsfragen und forderten unter anderem 30er-Zonen.

Das Anliegen eines Einwohners, aus der Straße Am Stich bergwärts eine Einbahnstraße zu machen, befürwortete das Gremium nicht. Einem anderen Bürger musste Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer zu dessen Tempo-30-Forderung in der Lombacher Straße sagen, dass dort die Untere Verkehrsbehörde und die Polizei Entscheidungsträger seien. Die Gemeinde reiche die Anträge aus der Bevölkerung an das Landratsamt weiter.

Verkehrsschau am 3. Mai

Auch in der Neunecker Straße könne die Gemeinde nicht selbst entscheiden, erklärte Pfeifer einem Anwohner. Der hatte beklagt, dass er vor 15 Jahren aus der Großstadt wegen des Verkehrs in die Gemeinde gezogen sei – nun sei Verkehr und der Schwerlastverkehr in Glatten schlimmer als in der Stadt – „teilweise unerträglich“.

Die eingegangenen Anträge für die auf den 3. Mai terminierte Verkehrsschau listete Hauptamtsleiterin Michaela Braun auf. Gemeinderat Hans-Martin Trik hatte gleich mehrere gestellt. Er forderte eine Umleitung des Radverkehrs am Steilstück an der Schopflocher Steige über den Steinbruch sowie die Anbindung für Fußgänger und Radfahrer vom Ortsausgang Glatten zum Lattenberg durch einen Weg rechts der Straße in den Berg hinein („Da müssen wir halt Geld in die Hand nehmen“) samt Querungshilfe. Der Gemeinderat befürwortete beide Anträge. Weiter beantragte Trik die Anbringung von Verkehrsschildern am Glatttalradweg, damit dort ersichtlich werde, dass keine motorisierten Fahrzeuge zugelassen sind.

Von der Firma Schmalz lag ein Antrag vor, die Einbahnstraßenregelung des „Eichsteigles“ in der Sackgasse Aacher Straße zur Ausfahrt der L 409 für den Lastwagenverkehr des Unternehmens aufzuheben. Der Antrag fand im Gremium Zustimmung.

„Richtig Speed“ im Ort

Den Antrag einer Geschwindigkeitsbeschränkung durch den Ort von der Tankstelle bis zum Café Muz erweiterte Bürgermeister Pfeifer bis zur Einmündung Niederhofer Straße. Er war außerdem der Meinung, dass die Gemeinde für diesen Bereich mit einem Antrag auf Tempo 40 statt Tempo 30 bessere Chancen habe, ihn auch durchzubekommen. Bei sechs Ja- und sechs Nein-Stimmen fand der Antrag keine Mehrheit. Für Tempo 30 hatte es nur eine Ja-Stimme gegeben.

Mehrheitlich befürwortet wurde die 30er-Forderung in der Lombacher Straße in beiden Richtungen vom Kreisverkehr bis kurz vor der „Allianz“-Vertretung. Dazu gab es rege Diskussionen. Unter anderem wurde auf diverse Unfälle hingewiesen, die jedoch nicht aufgenommen worden seien. Dem Einwand, nach dem Kreisel und der Kreuzung könne man eh nicht schnell fahren, wiedersprach Gemeinderat Trik. Vom Rathaus her kommend, werde bis zur Apotheke „richtig Speed“ gegeben.

Trik kritisiert Verwaltung

Dem Vorwurf Triks, die Verwaltung unternehme in Sachen Verkehr nicht genug, widersprach Bürgermeister Pfeifer. Dem sei nicht so. Er wies darauf hin, dass inzwischen 85 Prozent der Gemeindestraßen als 30er-Zonen ausgewiesen seien.

Gunter Eberhard beantragte, die Parksituation entlang der Schappachstraße zu überprüfen und für dort Vorschläge zur Regelung zu unterbreiten.