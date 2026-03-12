Verkehr in Geislingen: Müllabfuhr versus Pendler

Müllabfuhr versus Pendler

Zunächst möchte ich betonen, dass ich großen Respekt vor der Arbeit der Müllabfuhr habe. Diese Tätigkeit ist wichtig und verdient Anerkennung. Was ich jedoch nur schwer nachvollziehen kann, ist die aktuelle Durchführung der Müllleerung an der Hauptstraße in Geislingen – insbesondere zur Hauptverkehrszeit zwischen 6.30 und 7 Uhr morgens.

In diesem Zeitraum wird die gesamte Fahrbahn durch das Müllfahrzeug blockiert, sodass der Verkehr vollständig zum Erliegen kommt. Dadurch bildet sich ein Stau, der sich weit über den Ortsausgang Geislingens Richtung Balingen hinauszieht.

Auswirkungen auf Berufspendler

Für viele Berufspendler, mich eingeschlossen, hat das erhebliche Auswirkungen. Kürzlich habe ich für eine Strecke, die normalerweise etwa drei Minuten dauert, ganze 15 Minuten benötigt. Leider war das nicht das erste Mal, dass ich aufgrund dieser Situation zu spät zur Arbeit gekommen bin. Dieses Ausmaß an Verzögerung erscheint mir nicht verhältnismäßig – hauptsächlich, da es sich um eine regelmäßig wiederkehrende Situation handelt.

Ich möchte daher die Frage in den Raum stellen, ob es nicht möglich wäre, die Leerungszeiten der Müllabfuhr in diesem Bereich anzupassen oder besser zu koordinieren, um den Berufsverkehr zu entlasten?