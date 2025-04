Verkehr in Furtwangen: Die Bürger können weiter mitgestalten

Verkehr in Furtwangen

1 Über Möglichkeiten einer verkehrsberuhigten Innenstadt diskutiert der Gemeinderat. Foto: Jürgen Liebau

Das Thema „Lebendige und verkehrsberuhigte Stadtmitte“ beschäftigt seit einem Jahr den Gemeinderat. Nach einer Bürgerbeteiligung in einem Workshop im vergangenen Herbst stellte nun das Büro Rapp dem Gemeinderat verschiedene Planungsmöglichkeiten vor









Dieser Tagesordnungspunkt war als eine reine Information ohne große Diskussionen geplant. Es gab aber doch eine ganze Reihe von Anmerkungen der Gemeinderäte. In einem nächsten Schritt sind dann am 15. Mai erneut die Bürger beteiligt und können in die Diskussion zu den vorgestellten Plänen einsteigen und damit die Entwicklung beeinflussen.