Immer mehr Autofahrer aus benachbarten Orten benutzen die Fahrt durch Fischingen als willkommene Abkürzung. Deshalb soll im kommenden Jahr ein Verkehrsgutachten für Fischingen in Auftrag gegeben werden.















Sulz-Fischingen - Hierfür seien bereits 20 000 Euro im Haushalt 2022 vorgesehen, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Huber in der Ortschaftsratssitzung. Fakt sei, dass der Durchgangsverkehr in Fischingen in den vergangenen Monaten kräftig zugenommen habe. Das würden die Geschwindigkeitsmessungen beweisen, wo auch die Anzahl der durchfahrenden Fahrzeuge erfasst werde.

Vor allem der Verkehr zum Nachbarort Empfingen verzeichnet einen rasanten Anstieg. Bei einer mobilen Geschwindigkeitsmessung in der Hohenzollernstraße am 9. November im Zeitraum von 5.48 bis 8.35 Uhr wurden 128 durchfahrende Fahrzeuge auf der Hohenzollernstraße gemessen, was 46 Fahrzeuge in der Stunde ausmacht. "Diese hohe Anzahl an Fahrzeugen können die Bewohner der Schlossbergsiedlung überhaupt nicht aufbringen", ist sich Huber sicher.

Schnellster Fahrer mehr als 20 Stundenkilometer über Limit

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern wurde von rund 20 Prozent der gemessenen Fahrzeuge überschritten. Der schnellste war mit 52 Stundenkilometern unterwegs.

Der zunehmende Durchgangsverkehr mit erhöhten Geschwindigkeiten und die parkenden Fahrzeuge am Straßenrand gefährden die Fahrradfahrer, die den Ort als Umleitungsstrecke des Radweges aufgrund des Brückenneubaus zwischen Fischingen und Mühlheim befahren müssen, erheblich, ist sich der Ortschaftsrat einig.

Die Verkehrsdichte und die Geschwindigkeiten haben die Gemeinde Empfingen bereits dazu veranlasst, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf dem kreisübergreifenden Verbindungsweg zwischen Empfingen und Fischingen, vor allem zum Schutz der Fahrradfahrer, auf 50 Stundenkilometer zu begrenzen.

Durch das hohe Verkehrsaufkommen, teilweise sogar mit Schwerlastverkehr, werden die Randstreifen des Verbindungsweges beim Ausweichen dermaßen ausgefahren, dass Schäden an den Fahrzeugen nicht mehr auszuschließen sind. Ortschaftsrat Martin Schellhammer beobachtet: "Viele Fahrzeuge mit Fremdnummern finden sogar den Weg über die Felsenburg, was schon fast Insiderwissen voraussetzt."

Messfahrzeug mit Kleinbussen zugeparkt

Auf der andere Seite von Fischingen, nämlich in der Burg-Wehrstein-Straße, wurden 70 Fahrzeuge im Schnitt in der Stunde gemessen. Hier ist die Beanstandungsquote mit zwölf Prozent zwar niedriger, allerdings fuhr der Schnellste im 30 Km/h-Bereich mit 58 Stundenkilometern fast doppelt so schnell wie erlaubt, merkte Huber an.

Über einen kuriosen Vorfall bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Burg-Wehrstein-Straße berichtete Ortsvorsteher Huber in der Sitzung: Dort hätten zwei Mitbürger mit ihren Kleinbussen das Messfahrzeug einfach zugeparkt und den Sensor der Messanlage somit außer Kraft gesetzt. Ortschaftsrat Volker Hartmann, der ganz in der Nähe wohnt, bestätigte Hubers Aussagen. Ob es ein Nachspiel für die beiden geben wird, vermag Huber noch nicht zu sagen.

Er zeigte Unverständnis, dass sich die Bürger einerseits über die Raserei im Ort beschweren, andererseits Warninfos absetzen oder Schilder mit Warnvermerk aufstellen, wenn dann tatsächlich kontrolliert wird.