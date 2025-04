Verkehr in Egenhausen

Die beiden Hinweisschilder „Rechts vor links" an den Ortseingängen von Egenhausen werden voraussichtlich Ende April/Anfang Mai entfernt.

Seit vielen Jahren leben die Autofahrer mit der Rechts vor links-Regelung in Egenhausen. Jetzt wird die Verkehrsregel auf der L 352 in Egenhausen geändert









Zum Schluss der jüngsten Gemeinderatssitzung in Egenhausen teilte Bürgermeister Sven Holder mit, dass er von der Straßenmeisterei in Nagold erfahren habe, dass die beiden, an den Ortseingängen stehenden Hinweisschilder „Rechts-vor-links“ auf der Landesstraße L 352 voraussichtlich Ende April/Anfang Mai abgebaut werden können.