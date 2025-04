In der Dunninger Ortsdurchfahrt gibt es aktuell kein Durchkommen.

Seit einigen Tagen ist die Hauptstraße in Dunningen für den gesamten Durchgangs-Verkehr gesperrt. Auch die Zubringerstraßen aus Richtung Schramberg, Rottweil sowie Bösingen sind gesperrt.

Aber die Bauarbeiten gehen voran. Am Dienstag nach Ostern wurde nochmals gereinigt und der bituminöse Haftgrund aufgespritzt, so dass am Mittwoch der Asphalteinbau gestartet werden konnte.

Bis einschließlich Freitag werden noch Verfugungsarbeiten sowie die Markierungsarbeiten ausgeführt, dann soll der Verkehr wieder fließen können.