Freie Fahrt auf der Heselwiesenstraße: Nach knapp zehn Monaten Bauzeit ist die neue Durchgangsstrecke im Dornstetter Stadtzentrum fertig. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wo früher die Heselwiesenstraße auf Höhe des Hallenbads in einem Schotterparkplatz endete, führt nun eine durchgehende Fahrbahn bis zur Gartenstraße. Links und rechts wird sie von neuen Parkplätzen gesäumt.

„Wir freuen uns sehr, dass dieser lange geplante Straßenabschnitt jetzt fertig ist“, werden Bürgermeister Bernhard Haas und Bauamtsleiter Alexander Mönch in der Mitteilung zitiert. Zufrieden sind die beiden Verantwortlichen auch darüber, dass die Baumaßnahme weitgehend im Zeitplan geblieben ist. „Wir haben mit der Baufirma einen hervorragenden Partner“, lobt Haas.

Lesen Sie auch

Auf der neuen Fahrbahn können Autofahrer jetzt die Heselwiesenstraße über die Kreuzung Hauptstraße durchfahren bis zur Gartenstraße. Links und rechts gibt es neue Parkplätze – genauso viele, wie bisher auf dem Schotterplatz zur Verfügung standen, so die Stadt. Die Heselwiesenstraße wird künftig eine der Hauptverkehrsachsen in der Dornstetter Innenstadt sein. Denn in der Hauptstraße soll vor der Stadthalle der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich mit Einbahnregelung entstehen.

Hauptstraße bleibt bis Herbst weiter gesperrt

Die Hauptstraße selbst bleibt zwischen Heselwiesenstraße und Turnhalleplatz bis zum Herbst weiter gesperrt. Hier beginnen nach den Pfingstferien die Tiefbauarbeiten im Bereich Kanal und Wasser. Das Unternehmen Netze BW wird in dem Zuge außerdem Leitungen umlegen. Direkt nach den Pfingstferien wird für wenige Tage auch die Kreuzung Turnhalleplatz/Mauerweg gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Läuft alles nach Plan, sind die Tiefbauarbeiten in den Sommerferien abgeschlossen. Danach beginnen die Oberflächenarbeiten mit Pflaster, Gehwegen und Bepflanzung. „Das wird wahrscheinlich der interessante Teil für die Dornstetter – wenn die neue Hauptstraße gestaltet wird“, so Haas.

Schulhof-Sanierung verschoben

Die Geschäfte im Baustellenbereich bleiben weiterhin zu Fuß zugänglich. Mit der Eröffnung der Heselwiesenstraße und den neuen Parkplätzen sei die Erreichbarkeit jetzt auch wieder deutlich besser, so die Stadt. Die Zufahrt zum unteren Teil der Hauptstraße, zwischen Turnhalleplatz und Marktplatz, ist weiterhin über die Umleitungsstrecken der Schießgrabenstraße und der Gartenstraße möglich.

Ursprünglich war nach den Pfingstferien eine Sanierung des Schulhofs vorgesehen, weshalb ein Behelfsschulhof auf einen Teil der Parkplätze in der Heselwiesenstraße verlegt werden sollte. Diese Maßnahme wurde aber auf die Sommerferien verschoben.

Bürgern und Händlern viel abverlangt

Bis jetzt liefen die Arbeiten in Dornstettens Großbaustelle trotz aller Herausforderungen gut, heißt es weiter. Haas und Mönch sind vor allem dankbar für die Akzeptanz und Unterstützung, die die Maßnahmen bei den Menschen und Geschäftsinhabern in Dornstetten fänden. „Wir wissen, dass die Bauarbeiten viele Belastungen für die Menschen in Dornstetten mitbringen. Vor allem für die Geschäftsleute“, sagt Bürgermeister Haas. „Wir möchten uns deshalb bei allen für ihre Unterstützung bedanken. Bei den Geschäftsleuten für ihre Geduld und ihre Kreativität im Umgang mit der Baustelle. Bei den Menschen, dass sie die Umleitungen und Einschränkungen mittragen und weiterhin die Geschäfte in der Hauptstraße unterstützen – auch wenn der Zugang umständlicher ist.“

Im Herbst nächsten Jahres soll dann auch die Stadthalle samt Umfeld fertig sein. „Änderungen und Überraschungen im Bauprozess können aber immer vorkommen. Sehr vieles liegt schlicht nicht in unserem Einflussbereich“, erklärt Bauamtsleiter Mönch.