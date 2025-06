Verkehr in Dornhan

1 Der Gemeindeverbindungsweg von Bettenhausen auf das Brachfeld ist neu asphaltiert worden. Foto: Steinmetz Die Stadt Dornhan hat eine Reihe von Straßen instandgesetzt. „Für unsere Verhältnisse haben wir viel gemacht“, erklärt Bürgermeister Markus Huber im Pressegespräch.







Größtes Vorhaben war die Belagserneuerung der Gemeindeverbindungsstraße von Bettenhausen aufs Brachfeld. Am Ortsausgang Richtung Dornhan verläuft sie kurvenreich durch den Wald auf der Höhe am Windrad vorbei und in den Hopfauer Ortsteil hinein.