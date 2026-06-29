Verkehr in Dormettingen: Ortsumfahrung ist endgültig vom Tisch – wie es jetzt weitergeht

Artenschutz, explodierende Kosten und Platzmangel: Dormettingen setzt den Fokus auf die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt.
Für Dormettingen wird es keine Ortsumfahrung geben: Der Gemeinderat hat das Vorhaben endgültig zu den Akten gelegt. Die Entscheidung, die einstimmig gefallen ist, kam aber nicht überraschend. Das Millionenprojekt war nicht nur in der Mai-Sitzung das Topthema, sondern schon vor bald eineinhalb Jahren. Im Januar 2025 wurde bereits beschlossen, die Umfahrung nicht weiter zu forcieren – oder wie es der frühere Bürgermeister Anton Müller damals formulierte: „Wir versetzen sie in die Ruhephase.“