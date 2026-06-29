Verkehr in Dormettingen: Ortsumfahrung ist endgültig vom Tisch – wie es jetzt weitergeht

Für Dormettingen wird es keine Ortsumfahrung geben: Der Gemeinderat hat das Vorhaben endgültig zu den Akten gelegt. Die Entscheidung, die einstimmig gefallen ist, kam aber nicht überraschend. Das Millionenprojekt war nicht nur in der Mai-Sitzung das Topthema, sondern schon vor bald eineinhalb Jahren. Im Januar 2025 wurde bereits beschlossen, die Umfahrung nicht weiter zu forcieren – oder wie es der frühere Bürgermeister Anton Müller damals formulierte: „Wir versetzen sie in die Ruhephase.“

Mittlerweile hätten sich die Rahmenbedingungen prägnant verändert, betonte Müllers Nachfolger Horst Lehmann am Donnerstagabend. Deshalb solle nun der Fokus auf die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt gelegt werden. Spürbare Optimierungen seien in einem realistischen Zeitraum möglich, zeigte er sich überzeugt.

Das Sorgenkind der Gemeinde

Seit vielen Jahren ist die Ortsdurchfahrt das Sorgenkind der Dormettinger – nicht nur, weil viel (Schwerlast-)Verkehr rollt. Da auf der einen Seite die Bushaltestelle und die Turn- und die Mehrzweckhalle liegen, auf der anderen Seite ein Lebensmittelladen und ein Wohngebiet, muss sie häufig überquert werden, vor allem von Kindern und Senioren. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen, sogar mal zu einem tödlichen Unfall.

Bereits im Jahr 2010 wurde ein entsprechender Förderantrag gestellt, gefolgt von einer Machbarkeitsstudie und Trassenbewertungen. „Die ursprünglichen Überlegungen zu einer Ortsumfahrung waren vor dem Hintergrund der damaligen Bedingungen absolut richtig und nachvollziehbar“, betonte Bürgermeister Horst Lehmann im Rückblick. Erst aufgrund dieser früheren Schritte sei beispielsweise das vor einem Monat vorgestellte Lärmgutachten überhaupt möglich gewesen. Doch die Realität habe die alten Pläne inzwischen eingeholt. Aus heutiger Sicht sprechen laut Lehmann erhebliche artenschutzrechtliche, finanzielle und planerische Gründe gegen das Vorhaben.

Kaum Platz für eine neue Straße

Ein Hauptgrund für das Umdenken liegt im Bereich der ehemaligen Erddeponie Schäfenloch, die von einer möglichen Trasse tangiert worden wäre. Ein neues Gutachten zur Stilllegung der Deponie brachte überraschende Fakten ans Licht: Das Areal hat sich zu einem ökologisch hochwertigen Lebensraum entwickelt. „Dort wurden hohe Populationen streng geschützter Arten wie Zauneidechsen, Haselmäuse und verschiedene Fledermausarten nachgewiesen“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Die Hürden für einen dortigen Eingriff seien derart hoch, dass sie, so der Bürgermeister, ein nahezu unüberwindliches Hindernis für den Straßenbau darstellen. Zudem würden der Gemeinde schlichtweg die nötigen Ausgleichsflächen für ein Projekt dieser Größenordnung fehlen.

Die fortschreitende Bebauung in den Gewerbegebieten „Hinterer Brühl“ und „Schwaderäcker“ sorgt zudem für Probleme. Für eine neue Straße ist dort kaum noch Platz. Hinzu kommt die schwierige Topografie, weshalb für eine Umgehung aufwendige Brücken nötig wären. Horst Lehmann machte deutlich, dass dies die ohnehin hohen Herstellungskosten nochmals massiv in die Höhe treiben würde.

Zudem bezweifelte er finanzielle Zuschüsse durch den Zollernalbkreis: Angesichts der Millioneninvestitionen in das neue Zentralklinikum und die Zollernbahn könne er sich eine Kostenbeteiligung schlicht nicht vorstellen.

Auch erinnerte der Bürgermeister noch einmal an das Lärmgutachten. Dies besage nun mal, dass an der bestehenden Wohnbebauung keine Grenzwerte überschritten würden und es somit keine rechtlich relevanten Beeinträchtigungen für die Anwohner gebe.

Das ist jetzt geplant

„Halten wir weiter starr an der Ortsumfahrung fest, sind wir für Jahrzehnte blockiert“, warnte der Bürgermeister eindringlich. Und trotzdem nehme die Gemeinde die Sorgen und Nöte der Anwohner weiterhin ernst. Auch sein Stellvertreter Andreas Koch unterstützte diese Linie, brachte zudem aber noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: Wenn der Durchgangsverkehr weiterfließe, gebe es vielleicht Interessenten, die das derzeit brachliegende Mühle-Areal neu bebauen und beleben wollen. Aber trotz der klaren Argumente betonte der Schultes, dass er den Beschluss letztlich schweren Herzens treffe.

Dormettingen will nun gezielt in die Sicherheit und Wohnqualität investieren. So sind ein Kreisverkehr beim Friedhof sowie eine Fußgängerquerungshilfe in der Dautmerger Straße geplant. Weitere Maßnahmen werden derzeit, so Horst Lehmann, „intensiv geprüft“. Er sieht in der Kurskorrektur auch eine große Chance für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden: „Eine klare Schwerpunktsetzung zeigt, dass wir unsere Anstrengungen auf zeitnah realisierbare Verbesserungen konzentrieren.“