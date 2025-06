1 Der Vorstand des Donaueschinger Gewerbevereins mit den frisch gedruckten Einkaufsführern. Von links: Martin Böhm, Gerhard Werb, Nadin Lorenz, Stefan Baur, Antonio Laudani und Lisa Hug und Sabrina Carlini vom Grafikunternehmen, welches den kurzfristigen Druck realisiert hat. Foto: Denise Kley Protestschilder kleben an Blumenkübeln und der Gewerbeverein initiiert eine Bürgerbefragung. So locker geht OB Pauly mit der Kritik um.







Huch, was klebt denn da? Wer am Dienstag, 10. Juni, morgens über den Platz vor der Stadtkirche spaziert ist, hat vielleicht entdeckt, dass an den Blumenkästen wohl über Nacht Protestschilder festgeklebt wurden. Die Blumenkästen dienen als Straßensperre rund um den Platz an der Stadtkirche und am Ende der Karlstraße und wurden Anfang Juni aufgestellt.