1 Der mobile Blitzer wurde im Oktober 2021 beschmiert. Das Gerät war testweise auf Donaueschinger Gemarkung im Einsatz. Künftig könnte ein ähnliches Exemplar der Stadt gehören. Foto: Reichart

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ab Oktober 2021 hatte die Stadt Donaueschingen einen mobilen Blitzer testweise im Einsatz. Jetzt will sie ein eigenes Gerät anschaffen.















Link kopiert

Donaueschingen - Viele haben sich Anfang Oktober über den Aufbau gewundert, der in und um Donaueschingen am Straßenrand zu finden war. Und einige haben sich daraufhin geärgert. Nämlich dann, wenn es geblitzt hat. Der Aufbau war ein mobiler Blitzer, der zu dieser Zeit von der Stadt eingesetzt wurde. Dass die Anwesenheit des Geräts nicht jedem passte, wurde in Wolterdingen deutlich. Denn dort wurde es mit weißer Farbe beschmiert. Die Stadt erstattete Anzeige und reinigte das Gerät: "Nach zwei Stunden war es wieder sauber", sagte Bürgermeister Severin Graf damals in der Ratssitzung.