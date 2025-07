Verkehr in Donaueschingen: Protest wegen gesperrter Innenstadt

Verkehr in Donaueschingen

1 Die Interessengemeinschaft hat sich bereits zweimal getroffen, zuletzt am 30. Juni im Gasthaus Grüner Baum in Allmendshofen. Foto: Denise Kley Eine Initiative sammelt 2400 Unterschriften. In zahlreichen Schaufenstern hängen Plakate. Man ärgert sich über viel Verkehr in engen Nebenstraßen.







Seit Beginn der temporären Innenstadtumleitungen und -sperrungen im Rahmen der Eventreihe Donauquellsommer schlagen die Wellen hoch in Donaueschingen. Händler klagen über Umsatzeinbußen, Ärzte über eine schlechte Erreichbarkeit und Lieferanten über eine komplizierte Verkehrsführung, während einige Anwohner den zunehmenden Verkehr in den Nebenstraßen kritisieren. Das unterstreichen auch zahlreiche Leserbriefen an unsere Redaktion.