Verkehr in Donaueschingen: Plötzlich Tempo 30: Autofahrer sind überrascht

Die Stadtverwaltung setzt ohne Ankündigung Lärmschutzvorgaben um. Und macht das demnächst auch in Wolterdingen.
Diese Entscheidung fiel nicht im grellen Licht der Öffentlichkeit. Gleichwohl hat sie die Gremien durchlaufen, wurde beschlossen und jetzt zum Teil umgesetzt. Und das mit großem Erstaunen für Pendler, die aus Grüningen über die Villinger Straße nach Donaueschingen einfahren. Denn ab dem Ortsschild bis zum Hindenburgring gilt nun Tempo 30, auf diesem Abschnitt den Verkehrsteilnehmern permanent ins Gedächtnis gerufen durch eine Vielzahl von am Straßenrand platzierten Tempo-30-Schildern. Ein Zusatzschild Lärmschutz liefert auch den Grund für die Verkehrsberuhigung, die Anfang dieser Woche zu greifen begann.