Verkehr in Donaueschingen

1 Dieser mobile Blitzer ist für Donaueschingen regelmäßig im Einsatz, wie in der Wolterdinger Hauptstraße. Das Gerät muss die Stadt bislang allerdings mieten. Foto: Guy Simon

Die Stadt Donaueschingen mietet den mobilen Anhänger nur sporadisch, gegen den Kauf des Geräts stimmte der Gemeinderat. Auch ein begrenzter Einsatz zeige schon Wirkung.









Link kopiert



Unscheinbar steht der dunkle Kasten in Wolterdingen an der Hauptstraße. Direkt am Zebrastreifen bei der Kirche. Hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde.