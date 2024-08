Verkehr in Donaueschingen: Baustelle wird zum Hindernisparcours für Radfahrer

Verkehr in Donaueschingen

1 Heinrich Kienzler ist häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Er ärgert sich besonders darüber, wie Radfahrer an der Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Donaueschingen vorbeikommen – und hat einen Vorschlag. Foto: Guy Simon

Die Umleitung am Gerbekreisel ist kompliziert. Heinrich Kienzler hat eine Idee, wie es einfacher geht.









Link kopiert



Die Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße beschäftigt Heinrich Kienzler. Er wohnt ganz in der Nähe und bekommt mit, welche Auswirkungen die Bauarbeiten auf den Verkehr haben. „In der Güterstraße stand ein polnischer Laster. Der Fahrer wusste nicht, was er tun sollte“, sagt Kienzler. „Wenn er Anlieferer ist, sollte er wissen, dass hier kein Durchkommen ist.“ Kienzler hilft und lotst den Lasterfahrer aus der vertrackten Situation.