Theater in Rottweil Das wird das neue Sommerstück des Zimmertheaters

Nach dem großen Erfolg von „Alte Sorten“ startet das Zimmertheater Rottweil mit „Who the Fuck is Kafka“ am 21. März in die neue Spielzeit. Was der Titel wirklich mit Kafka zu tun hat, verraten Bettina Schültke und Peter Staatsmann.