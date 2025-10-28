Verkehr in Calw: Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten?

Der Gemeinderat folgt einem Antrag von SPD und Grünen. Die Verwaltung soll prüfen, ob Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten in bestimmten Bereichen möglich ist. Der OB macht wenig Hoffnung.
Immer wieder forderten die Ortschaftsräte in der Vergangenheit eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Ortsdurchfahrten. Ihnen schwebt Tempo 30 vor. Seit Jahren wird dieses Ansinnen immer wieder abgelehnt. Die Verwaltung verweist jedes Mal darauf, dass die Gesetze diese Geschwindigkeitsreduktion nicht hergeben – sehr zum Ärger mancher Anwohner dieser Straßen.