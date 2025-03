Verkehr in Calw: Kanalarbeiten führen zu langen Staus am Adlereck

1 Es kam zu langen Staus. Foto: Kugel

Unter anderem am Abzweig zur Bahnhofstraße wird gearbeitet. Das hat Folgen für den Verkehr.









Link kopiert



Baustellen an der Calwer Ortsdurchfahrt bedeuten für Verkehrsteilnehmer oft eines: lange Staus. So ist das auch am Mittwoch rund ums Adlereck. Wegen der Baustelle am Abzweig Stuttgarter Straße/B 296 und Bahnhofstraße/B 463 staut sich der Verkehr am Adlereck. Und wie: Mancher braucht offenbar eine Stunde bis in die Innenstadt oder steht in langen Autoschlangen – weit hoch in Richtung Heumaden. Immerhin gibt es eine gute Nachricht.