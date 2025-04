Verkehr in Calw

1 Die Deutsche GigaNetz GmbH beginnt dieser Tage mit dem Ausbau. Foto: Klormann

Ab Montag, 14. April, sollen die ersten Arbeiten für den flächendeckenden Glasfaser-Ausbau im Calwer Stadtgebiet beginnen. Das führt teilweise auch zu Sperrungen und Halteverboten.









61 Kilometer Trasse, die 6460 Wohneinheiten und 1500 Adresspunkte erschließt. Mit diesem ersten Aufschlag des Glasfaser-Ausbaus in Calw will die Deutsche GigaNetz GmbH (DGN) am kommenden Montag beginnen.