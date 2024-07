Verkehr in Calw: Das Parkleitsystem in Calw funktioniert wieder, oder?

1 Thomas Vetter erneuert die Elektronik der Anzeigentafel neben dem Weinsteg in der Bischofstraße. Sie zeigt an, wie viele Plätze in den Parkhäusern ZOB und Calwer Markt noch frei sind. Foto: Verena Parage

Das Parkleitsystem funktioniert wieder: Nachdem die ENCW die Elektronik in den Anzeigentafeln erneut hat, lotsen diese Autofahrer wieder zu Parkhäusern mit freien Plätzen.









Es ist es wie so oft: Sobald sich in der Bischofstraße etwas tut, staut sich der Verkehr in Calws wichtigster Verkehrsachse. Dass die Autos stehen, anstatt zu fahren, passte kürzlich immerhin zum Thema: Mitarbeiter der Energie Calw GmbH (ENCW) waren vorigen Donnerstagvormittag damit beschäftigt, die Tafel fürs Parkleitsystem, platziert neben dem Weinsteg über die Nagold, zu erneuern. Nach Monaten, in denen die Anzeigen nicht richtig funktionierten, sollen sie nun wieder ihren Dienst tun und Autofahrer zu Parkhäusern mit freien Plätzen lotsen.