Verkehr in Bräunlingen: Braucht es hier einen Kreisverkehr?

Verkehr in Bräunlingen

1 Die Kreuzung Niederwiesen/Stetten muss durch den Neubau bei Straub Verpackungen in Zukunft wahrscheinlich ein noch höheres Verkehrsaufkommen aufnehmen können. Deshalb wird über einen Kreisverkehr diskutiert. Foto: Dagobert Maier

Über die Kreuzung Niederwiesen/Stetten wird eifrig diskutiert. Ein Kreisel dort ist erwünscht, der könnte aber teuer werden.









Ausgemachte Sache ist der Ausbau der Landesstraße 181, Hüfinger Straße, am westlichen Bräunlinger Stadteingang. Die Sanierung ist an sich schon komplex, da auch Entwässerung, Straßenbeleuchtung, Wasser und Abwasser mit bearbeitet werden müssen. Zudem rückt ein Teilabschnitt in den Blick, dem immer mehr Verkehrsaufkommen prognostiziert wird: die Kreuzung Niederwiesen/Stetten.