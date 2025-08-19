Verkehr in Bisingen: Lärm an Durchgangsstraßen – Kein Gutachten nötig

Zum Verkehrslärm in Bisingen, die dazugehörigen Gutachten und einem gescheiterten Bürgerentscheid für eine Ortsumfahrung, schreibt unser Leser Helmut Gimbel.
Anfang August 2025 wurden in der Presse die Bemühungen zur Verkehrssituation der Gemeinde Bisingen ausführlich dargestellt. So geht es unter anderem um den Lärmschutz und um die Tempo-30-Zonen im Ort. Bemerkenswert hierbei ist, dass zu diesen Verkehrsthemen kostenintensive Gutachter eingeschaltet worden sind, zu dem was Bürger der Gemeinden seit mehreren Jahren fordern.