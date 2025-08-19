Verkehr in Bisingen: Lärm an Durchgangsstraßen – Kein Gutachten nötig

Zum Verkehrslärm in Bisingen, die dazugehörigen Gutachten und einem gescheiterten Bürgerentscheid für eine Ortsumfahrung, schreibt unser Leser Helmut Gimbel.

Anfang August 2025 wurden in der Presse die Bemühungen zur Verkehrssituation der Gemeinde Bisingen ausführlich dargestellt. So geht es unter anderem um den Lärmschutz und um die Tempo-30-Zonen im Ort. Bemerkenswert hierbei ist, dass zu diesen Verkehrsthemen kostenintensive Gutachter eingeschaltet worden sind, zu dem was Bürger der Gemeinden seit mehreren Jahren fordern.

Anders ist die Situation zu der von den Bürgern seit über 60 Jahren geforderten Ortsumfahrung. Vom Durchgangsverkehr sind insbesondere die Straßen-Anwohner betroffen. Weniger die Bürger in ruhiger Wohnlage im Ort. In dieser Situation ist der Einsatz eines Gutachters aus Loyalitätsgründen gegenüber den Bürgern dringend geboten. Erwartungsgemäß verlief der Bürgerentscheid gegen die Befürworter der Umfahrung.

Geschwindigkeitsreduzierung sinnvoll

Sinnvoll wäre auch aus Sicherheitsgründen die Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit für die örtlichen Verbindungsstraßen, so zum Beispiel zwischen Wessingen und Zimmern von 100 Stundenkilometer auf 70 Stundenkilometer. Dies, um nicht am Ortseingang spontan von 100 auf 30 Stundenkilometer reduzieren zu müssen. Auch hierzu sollte kein Gutachten erforderlich sein.

Die kürzlich veröffentlichten Unfallzahlen für Baden-Württemberg sollten motivierend sein: In den ersten sechs Monaten 2025 starben 188 Menschen im Straßenverkehr. In jeder Stunde passieren in Baden-Württemberg 35 Unfälle. Fehlende Geschwindigkeitskontrollen sind hierfür wesentliche Ursache. Zu diesem Thema sind die Kommunen mit den zuständigen Behörden gefordert.

