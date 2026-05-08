Verkehr in Bergfelden: Bus-Haltestellen sorgen für Debatte

Die Ortsmitte von Bergfelden soll umgestaltet werden – das hat Auswirkungen auf Autos, Lkw und Busse. Das sorgte im Ausschuss Technik und Umwelt in Sulz für Diskussionen.
„Es ist ein ähnliches Projekt wie in Mühlheim – manche Dinge sind aber auch ganz anders“, umreißt André Leopold im Ausschuss Technik und Umwelt die geplante Umgestaltung der Verkehrsflächen in der Ortsmitte von Bergfelden. Etwas, was gleich ist, ist beispielsweise das Zurückdrängen der „Asphaltwüste“ und eine Veränderung in der aktuellen Bussituation.