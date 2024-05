1 Auf dem oberen Parkplatz der Stadthalle wird gebuddelt. Im Hintergrund das Landratsamt. Foto: Maja Dick

Das Landratsamt schließt sich dem Balinger Nahwärmenetz an. Die Hirschbergstraße ist daher ab Montag, 27. Mai für die nächsten Wochen gesperrt. So können die Parkplätze beim Landratsamt und bei der Stadthalle erreicht werden.









Link kopiert



Neuigkeiten zur Energiewende kommen vom Landratsamt in Balingen: Auf einem Teil des oberen Parkplatzes der Stadthalle und des Eyachbads sowie demnächst an der Hirschbergstraße in Balingen laufen die Bauarbeiten für den Anschluss des Landratsamtsgebäudes an das Nahwärmenetz Eyachbad.