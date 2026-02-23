Verkehr in Balingen: B27-Abfahrt ist voll gesperrt

Auf der Bundesstraße 27 bei Balingen-Süd müssen Autofahrer eine Umleitung in Kauf nehmen.

Weil Großraum- und Schwertransporte geplant sind, ist an diesem Montag die Abfahrt B27 Balingen-Süd in Fahrtrichtung Rottweil für den Verkehr voll gesperrt.

Laut Stadt Balingen muss darüber hinaus im Verlauf der Abfahrt B27 Balingen-Süd über „Auf Stetten“ und B463 sowie in Weilstetten am Kreisverkehr und der L442 mit verkehrlichen Einschränkungen gerechnet werden.

Grund sind Vorbereitungsmaßnahmen für zahlreiche anstehende Großraum- und Schwertransporte - laut Stadt geht es um große Teile für Windkraftanlagen - im Zeitraum bis 1. Mai.