Verkehr in Balingen B27-Abfahrt ist voll gesperrt Julia Gern 23.02.2026 - 17:13 Uhr 1 Schilder auf der B27 kündigen die Umleitung an. Foto: Schwarzwälder Bote Auf der Bundesstraße 27 bei Balingen-Süd müssen Autofahrer eine Umleitung in Kauf nehmen. Link kopiert Weil Großraum- und Schwertransporte geplant sind, ist an diesem Montag die Abfahrt B27 Balingen-Süd in Fahrtrichtung Rottweil für den Verkehr voll gesperrt. Laut Stadt Balingen muss darüber hinaus im Verlauf der Abfahrt B27 Balingen-Süd über „Auf Stetten“ und B463 sowie in Weilstetten am Kreisverkehr und der L442 mit verkehrlichen Einschränkungen gerechnet werden. Grund sind Vorbereitungsmaßnahmen für zahlreiche anstehende Großraum- und Schwertransporte - laut Stadt geht es um große Teile für Windkraftanlagen - im Zeitraum bis 1. Mai.