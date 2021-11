1 An der Balinger Stadteinfahrt kommt es nächste Woche erneut zu einer Sperrung. Foto: Hauser

Nach der umfassenden Sanierung der B 463-Stadteinfahrt Balingen stehen dort am Mittwoch, 24. November, weitere Arbeiten an. Die Straße muss kurzzeitig gesperrt werden.















Balingen - Die Arbeiten an der B 463-Stadteinfahrt (Wilhelm-Kraut-Straße) in Balingen haben zuletzt für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt – darauf müssen sich Autofahrer, wenn auch nur kurzzeitig, am kommenden Mittwoch, 24. November, erneut einstellen. Das Landratsamt teilt mit, dass an diesem Tag von 9 bis ungefähr 11 Uhr die Induktionsschleifen wieder hergestellt werden. Die stadteinwärts führenden Fahrspuren werden deswegen komplett für den Verkehr gesperrt. Eine Erledigung dieser Arbeiten sei während der ersten Sperrung nicht möglich gewesen. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Querspange mit Fortführung zum Anschluss Balingen-Süd für den Verkehr zur B 27 beziehungsweise über die Schillerstraße für den Verkehr in Richtung Zentrum umgeleitet.