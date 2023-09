Die nächste Vollsperrung steht in Baiersbronn an – auf der Ruhesteinstraße, der L 401.

Die Landesstraße 401, die Ruhesteinstraße, wird von Donnerstag, 14. September, etwa 14 Uhr, bis Montag, 18. September, gegen 18 Uhr von etwa Höhe Hausnummer 125 bis Karl-Müller-Brücke voll gesperrt. Darüber informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Das Regierungspräsidium saniert die L 401 von Baiersbronn über Mitteltal bis Ortsende Obertal. Die Bauarbeiten für den Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr mit der B 462 in Baiersbronn und der Karl-Müller-Brücke in Mitteltal haben Mitte Juni 2021 begonnen und sind in insgesamt sieben Bauabschnitte aufgeteilt. Zurzeit finden die Arbeiten im letzten Bauabschnitt vom Holzwerk Züfle bis zur Karl-Müller-Brücke statt. Diese werden voraussichtlich nächste Woche beendet, sodass an dem sich anschließenden Wochenende die Asphaltdeckschicht über die Bauabschnitte vier bis sieben aufgebracht werden kann. Dafür ist von Donnerstag, 14. September, ab etwa 14 Uhr, bis Montag, 18. September, bis gegen 18 Uhr eine Vollsperrung von Hausnummer 125 bis zur Karl-Müller-Brücke notwendig.

Auch Parken nicht möglich

In dieser Zeit können die dortigen Grundstückszufahrten und auch die Zufahrten „Zum Gressenteich“, „Ruhesteinstraße Richtung Labbronner Weg“ und „Brücke Richtung Deponie Gaiser“, nicht angefahren werden. Auch das Parken entlang der Ruhesteinstraße wird in diesem Bereich nicht möglich sein.

Während der Vollsperrung wird eine Umleitungsstrecke über Freudenstadt auf der B 500 /B 28/ B 294 und der Schönegründer Steige, L 350, ausgewiesen. Ausschließlich Schulbusse und Linienbusse dürfen am Donnerstag, 14., ganztägig, am Freitag, 15., bis 15 Uhr und am Montag, 18. September, ebenfalls ganztägig, die Strecke nutzen. Am Freitag, 15., ab 15 Uhr sowie am Wochenende 16. und 17. September ist in dem gesperrten Bereich auch kein Busverkehr möglich.

Die Nationalparklinie 200 verkehrt ab Freitag, 15 September, ab 15 Uhr, bis Sonntag, 17. September, Fahrplanende, nur zwischen dem Hotel Lamm in Mitteltal und dem Ruhestein.

Ab den Nachmittagsstunden am Freitag, 15. September, wird der Haftkleber auf die zu asphaltierende Fläche aufgespritzt. Der Haftkleber ist schwarz und äußerst klebrig. Im eigenen Interesse, und um ein Verteilen des Klebers außerhalb des Straßenbereichs zu verhindern, ist das Befahren und Begehen der angespritzten Flächen verboten und nicht ratsam, so das Regierungspräsidium.

Ab Montag, 18. September, circa 18 Uhr, kann die Straße wieder uneingeschränkt genutzt werden. Während der Vollsperrung wird bereits ein Teil der Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Die restlichen Markierungen werden voraussichtlich noch in der Woche ab 18. September vorgenommen.