Baustellen gefühlt an jeder zweiten Ecke und die gesperrte Bahnstrecke machen in Baiersbronn das Leben schwerer. Doch es geht voran – peu à peu.

„Die Baustellen gibt es, und die bleiben uns noch eine Weile erhalten“, stellt Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt, angesprochen auf die zuweilen chaotische Verkehrssituation, nüchtern fest. Inzwischen laufe der Verkehr angesichts der zahlreichen Baustellen seiner Ansicht nach wieder relativ rund.

Bis einschließlich Montag sei die Situation noch schlechter gewesen, sagt Burkhardt. Bis Montagabend war die Landesstraße 401 zwischen Mitteltal und Baiersbronn voll gesperrt, sodass der Verkehr über Winterseite, Bildstöckleweg und Forbachstraße aus Richtung Mitteltal kam, um dann beim Café am Eck auf die Bundesstraße einzubiegen.

Jetzt ganz ohne Ampel

Wunsch sei zwar gewesen, dass die Vollsperrung in die Ferien gelegt wird, das sei aber wegen des Baufortschritts nicht möglich gewesen, sodass die Sperrung erst vom 14. bis 18. September erfolgte.

Dass auch noch am Montag voll gesperrt war, sei in Kauf genommen worden, damit alles so weit fertig ist, dass im Anschluss keine Ampelregelung mehr benötigt wird. Auf der L 401 werde jetzt zwar auch noch gearbeitet, aber seit Montagabend rollt der Verkehr wieder – ohne Ampel.

Dass an der Freudenstädter Straße zwischen Bahnübergang und Kronenbrücke während der Zeit der Bahnsperrung gearbeitet wird, sei beabsichtigt. Die Sanierung von Straße und Gehweg sei leichter zu machen ohne Bahnverkehr.

Durcheinander wohl ein Versehen

Was das Schilderdurcheinander an der Bundesstraße 462 am Ortsausgang aus Richtung Klosterreichenbach nach den Tankstellen angeht – erst Tempo 50, wenige Meter weiter Tempo 30 aufgehoben, dann wieder Tempo 30 – sagt Burkhardt, es handle sich vermutlich um einen Fehler beim Aufstellen der Schilder. Der werde aber beseitigt.

Eine Verbesserung soll es in Sachen Schülerverkehr geben. Die Ersatzhaltestelle an der Murgtalstraße soll an der Murgseite durch eine Längsabsperrung entlang der Fahrbahn gesichert werden. Die andere Seite sei etwas unproblematischer, da dort überwiegend ausgestiegen werde und deshalb keine Wartesituation entstehe.

Nachsteuern bei Bussen

Und um überfüllte und verspätete Busse zu verhindern, hätten die Verkehrsunternehmen durch Verschiebungen und Erweiterung noch mal nachgesteuert, so Burkhardt. „Das müsste sich verbessert haben“, sagt der Ordnungsamtsleiter.