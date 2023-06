Schönes Wetter lockt viele Menschen nach Bad Wildbad. Das sorgt in der Innenstadt teilweise für chaotische Zustände. Deshalb will die SPD den Verkehr regulieren. Doch der Gemeinderat ist – großteils – anderer Meinung. Jetzt sollen Ideen gesammelt werden.

Bei schönem Wetter wird die König-Karl-Straße in der Bad Wildbader Innenstadt zum Nadelöhr. Die vielen Besucher müssen sich die enge Straße teilen: mit der Gastronomie, die ihre Gäste an Tischen und Stühlen entlang der Enz bewirtet, mit der Straßenbahn, die bis zum Kurpark fährt – und mit den Autos, die, zumeist auf der Suche nach einem Parkplatz, ebenfalls in der Straße unterwegs sind – oftmals auch in die falsche Richtung.

SPD-Antrag: Das ist gefährlich, findet die SPD-Fraktion im Bad Wildbader Gemeinderat und brachte im Mai einen Antrag ein, mit dem Ziel, die Autos an besucherstarken Sonn- und Feiertagen aus dem Bereich zwischen der Sparkasse und dem ehemaligen Fotogeschäft zu verbannen.

Die Mischung aus Fußgängern, Kinderwagen, Kinder mit Roller oder Fahrrad, Radfahrer, Rollstuhlfahrer, Autos und S-Bahn führe auf der engen Straße zu prekären Begegnungen, heißt es in dem Antrag. Der Autoverkehr, und dabei insbesondere der Parksuchverkehr durch Besucher, verstärke dies.

Das sagt die Verwaltung: In den Unterlagen zur jüngsten Gemeinderatssitzung nahm die Bad Wildbader Stadtverwaltung ausführlich Stellung zum Antrag und führte viele Gründe auf, warum sie gegen diesen Antrag ist.

Auch die Verkehrspolizei Pforzheim rate von der Umsetzung ab, sagte Petra Kugele, Sachgebietsleiterin Ordnung und Bürgerservice. Die Absperrung lasse sich „nicht so richtig regeln“. Wenn, dann müsste man ganz zumachen, „aber dann kommt die Stadtbahn nicht vorbei“. Eine Regelung, bei der Anlieger frei seien, funktioniere nicht, ist sie überzeugt. Außerdem müsste dann während der Sperrung immer eine Umleitung ausgewiesen werden.

Keinerlei Kontrollen?

Viel Kritik: Jürgen Schrumpf (SPD) griff die Verwaltung und vor allem das Ordnungsamt scharf an. Im Blick auf die über vier Seiten lange Begründung für die Ablehnung des SPD-Antrags sagte er: „Dieses große Engagement hätte ich mir schon vorher gewünscht bei Kontrollen, da passiert nichts.“ Es gehe um die Sicherheit von denen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Für die sei es gefährlich. „Muss denn immer erst was passieren?“, fragte er und übte erneut Kritik: Es gebe „keinerlei Kontrollen“, weder der Fahrtrichtung noch der Geschwindigkeit und er forderte: „Tun Sie etwas für die Sicherheit in der Stadt. So kann es nicht weitergehen.“

Bürgermeister Marco Gauger wies die Kritik an seinen Mitarbeitern zurück: „Es ist nicht korrekt, dass keinerlei Kontrollen stattfinden.“

Logische Argumente: Die anderen Fraktionen folgten dagegen der Argumentation der Stadtverwaltung. Rita Locher, Vorsitzende der FWV/FDP-Fraktion, fand die „logisch“, hatte aber einige Anmerkungen. So benötige es auf der Webseite der Stadt „fünf bis sechs Klicks, bis man auf die Parkmöglichkeiten kommt“. Zudem werde bei den Attraktionen auf den Sommerbergparkplatz und alternativ lediglich „auf Parkplätze in der Innenstadt“ verwiesen. Da sei es klar, dass die Autofahrer dann in der ganzen Innenstadt unterwegs seien. Zwar gebe es einen Infopoint am Stadteingang, der sei aber „dunkel, schwarz und dreckig“. Hier sollten aktuelle Daten hinterlegt werden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Göbel forderte eine Überarbeitung des Parkleitsystems: „Am Ortseingang sollte klar sein, wo ich noch Kapazitäten habe“. So könne man manches abfangen, „wenn der Gast frühzeitig erkennen würde, wo er hin kann“.

Runder Tisch: Bereits vor der Diskussion hatte Gauger darauf hingewiesen, dass der Antrag aus Sicht der Stadtverwaltung zwar in die richtig Richtung gehe, aber der Aufwand zu groß sei. Das Parken zu Spitzenzeiten und der chaotische Verkehrsfluss beschäftige auch die Verwaltung. „An hochfrequentierten Tagen passieren spannende Dinge“, so der Bürgermeister. Er kündigte einen runden Tisch am 19. Juli zu diesem Thema an, bei dem Ideen und Maßnahmen gesammelt werden sollen.

Abstimmung: Die Abstimmung war dann deutlich: Gegen die vier Stimmen der SPD folgte das Gremium mit 14 Ja-Stimmen der Verwaltung und beschloss, den SPD-Antrag nicht weiterzuverfolgen.