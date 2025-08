Verkehr in Bad Teinach-Zavelstein: Teure Fahrräder sicher am Bahnhof aufbewahren

Calw, Neubulach und Bad Teinach-Zavelstein wollen an der Station Teinach einen zusätzlichen Service für Fahrradfahrer anbieten. Was ist geplant?

Viele Fahrräder sind inzwischen ganz schön teuer. Da stellt sich die Frage, wo die wertvollen Pedelecs sicher aufbewahrt werden können. Die drei Städte Bad Teinach-Zavelstein, Calw und Neubulach wollen am Bahnhof Station Teinach zehn verschließbare Radboxen aufstellen. Fünf Boxen stehen nebeneinander. Auf diese kommen noch einmal fünf drauf, berichtet Markus Wendel, Bürgermeister von Bad Teinach-Zavelstein, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch Auffahrhilfen werden zur Verfügung gestellt. Der Bürgermeister hofft, dass bis Ende des Jahres die Radboxen verwirklicht sind. Wenn es endgültig grünes Licht für den Zuschuss gebe, habe man ohnehin ein Jahr Zeit das Projekt zu verwirklichen, macht Wendel deutlich.

Hohe Nachfrage

Wendel sprach bei dem Vorhaben von einer guten Geschichte. Wer mit dem Fahrrad zum Bahnhof komme und dann in den Zug steige, wisse sein mitunter teures Pedelec oder E-Bike gut aufgehoben: „Das ist nachhaltig.“ Woanders gebe es für solche Radboxen eine eine hohe Nachfrage. Einschließlich Fundament kosten die Radboxen rund 50 000 Euro, rechnet Wendel vor. Inzwischen ist ein Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro genehmigt, informierte der Rathauschef. Damit bleibt bei den drei Städten ein Eigenanteil in Höhe von rund 20 000 Euro. Diesen teilen sich Neubulach, Bad Teinach-Zavelstein und Calw zu gleichen Teilen auf. Jede Stadt müsste folglich rund 6700 Euro zahlen, wenn es bei den 50 000 Euro bleiben sollte. Genaue Kosten kann Wendel noch nicht nennen, da der Auftrag bislang nicht vergeben wurde.

Das Zuschussverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Erst wenn das der Fall sei, dürften die drei Städte einkaufen gehen, ohne die Förderung zu gefährden, so Wendel. Der Zuschusstopf hat den sperrigen Titel Förderprogramm Rad- und Fußverkehr nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Damit unterstützt das Land Kreise, Städte und Gemeinden beim Um- und Ausbau ihrer Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur, heißt es auf der Homepage der Regierungspräsidien von Baden-Württemberg. „Ziel ist es, die Netzlücken in den Radnetzen zu schließen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, steht dort weiter.

Verkehrsministerium entscheidet über die Aufnahme in das Programm

Die Kommunen dürfen Projekte bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres bei dem für sie zuständigen Regierungspräsidium (RP) zur Programmaufnahme anmelden, heißt es auf der Homepage. Das RP prüft die Vorhaben und leitet sie an das Verkehrsministerium weiter, das über die Aufnahme in das Programm entscheidet. Sind Vorhaben in das Programm aufgenommen, reichen die jeweiligen Kommunen ihre Anträge zur Projektförderung beim zuständigen RP ein. Über den Antrag auf Förderung entscheidet dann das RP. Auf Antrag und bei Vorliegen der verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen bewilligt das jeweilige RP das genehmigte Vorhaben.