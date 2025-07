Verkehr in Bad Liebenzell: Wie kommen die Kaffeehof-Bewohner während der Bauarbeiten mit dem Auto weg?

1 Beim Kaffeehof ist die Ortsdurchfahrt in Bad Liebenzell derzeit halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Foto: Wolfgang Krokauer Die Arbeiten zwischen dem Liebenzeller Bahnhof und dem Ortsausgang nach Unterhaugstett starteten. Zeitweilig ist die Straße voll gesperrt. Welche Lösung gibt es für den Kaffeehof?







Die erste Phase der Bauarbeiten in Bad Liebenzell zwischen dem Bahnhof und dem Ortsausgang Richtung Unterhaugstett begann am 23. Juni. Sie dauert bis Anfang August. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe lässt die Böschung durch ein Netz sichern. Dafür wird die Landesstraße in diesem Bereich halbseitig aufgebrochen werden. Die Straße ist daher halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. In dieser Zeit lässt die Stadt Bad Liebenzell die Bushaltestellen am Bahnhof barrierefrei umbauen. Auch dort ist die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird ebenfalls über eine Ampel geregelt. Die Anfahrt der Grundstückszufahrten ist gewährleistet. Von Anfang bis Mitte August werden die Bushaltestellen „Bad Liebenzell Bahnhof“ im Verlauf der Bahnhofsstraße temporär verlegt, teilt das RP mit.