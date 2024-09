Die Kurstadt- sieht sich einem wachsenden Problem gegenüber: Die öffentlichen Parkplätze werden zunehmend von abgestellten Wohnmobilen und Anhängern blockiert.

Besonders davon betroffen sind die Parkplätze am Bohrturm, bei der Kindertagesstätte Stadtkäfer, an der Salinensporthalle und gegenüber dem Kurstift. Besonders die in der Corona-Pandemie lieb gewonnenen Wohnmobile werden auf den kostenlosen Parkmöglichkeiten abgestellt und so als dauerhaften Stell-, beziehungsweise Campingplatz genutzt. Dafür sind diese aber nicht vorgesehen, zumal es in Bad Dürrheim einen ausgewiesenen und prämierten Wohnmobilstellplatz gibt.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die Stadtverwaltung nach längerer Beobachtung eine verkehrsrechtliche Anordnung beim Landratsamt erwirkt. Diese besagt, dass auf den genannten Parkplätzen zukünftig nur noch Pkw zugelassen sind. Wohnmobile und Anhänger haben dort nichts mehr zu suchen.

„Wir möchten die wochen- und monatelang abgestellten Wohnmobile von diesen Parkplätzen entfernen, damit der benötigte, kurzfristig nutzbare Parkraum wieder zur Verfügung steht und seiner eigentlichen Bestimmung gerecht wird“, erklärt Gina Buccelli, die zuständige Fachbereichsleiterin bei der Stadtverwaltung.

„Der Gemeindevollzugsdienst wird künftig verstärkt Kontrollen durchführen und Verstöße gegen die neuen, klaren Regelungen konsequent ahnden“, so Buccelli, und: „Wir hoffen stark, dass sich das Problem der dauerhaft abgestellten Fahrzeuge nun nicht auf andere öffentliche Parkplätze verlagert. Sollte dies dennoch eintreten, wird die Stadt gezwungen sein, über weitergehende Maßnahmen nachzudenken. Wir appellieren an die Fahrzeugbesitzer, ihre Fahrzeuge langfristig auf privaten Stellplätzen abzustellen und den öffentlichen Parkraum nicht auf Kosten der Allgemeinheit dauerhaft zu belegen“, so die Fachbereichsleiterin abschließend in der Pressemitteilung.