Wegen des Hotel-Baus beim Freizeitbad Badkap ist die Kreisstraße 7153 zwischen Ebingen und Margrethausen in eine Richtung gesperrt.

Wer aktuell von Albstadt-Ebingen nach Albstadt-Margrethausen fahren möchte, muss mehr Zeit einplanen.

Die Kreisstraße 7153 ist auf Höhe des Badkap gesperrt: wegen Erdaushubarbeiten für den Hotelneubau.

Der Verkehr Richtung Ebingen wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Margrethausen wird über Lautlingen, also über die Bundesstraße 463, die Ebingertalstraße und die Höristraße umgeleitet.

Bushaltestellen werden teils nicht angefahren

Wegen der Sperrung und Umleitung werden mehrere Bushaltestellen gar nicht oder nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite angefahren.

Die Sperrung, die seit 20. Januar andauert, war laut der Stadt Albstadt zunächst für sechs Wochen eingeplant.