Verkehr in Albstadt: Kreuzung auf B 463 – Ampel und Fußgängerfurt im Gespräch

An der vielbefahrenen Kreuzung auf der B 463 am Ortsausgang Lautlingen könnte sich was tun. Insbesondere Fußgänger sind zu schützen.
Für Autofahrer, die auf dem Gewerbeareal am Ortsausgang Lautlingen bei Dehner, KiK, Tedi und Co. eingekauft haben, kann die Fahrt nach Hause schon auf den ersten Metern zur Geduldsprobe werden. Die Einfahrt auf die B 463 – insbesondere in Richtung Laufen – gleicht nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten einer Herkulesaufgabe. Ganz zu schweigen von Fußgängern, für die das Überqueren der Bundesstraße in Richtung Demeterstraße überaus gefährlich ist.