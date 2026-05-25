Verkehr in Albstadt: Kreuzung auf B 463 – Ampel und Fußgängerfurt im Gespräch

An der vielbefahrenen Kreuzung auf der B 463 am Ortsausgang Lautlingen könnte sich was tun. Insbesondere Fußgänger sind zu schützen.

Für Autofahrer, die auf dem Gewerbeareal am Ortsausgang Lautlingen bei Dehner, KiK, Tedi und Co. eingekauft haben, kann die Fahrt nach Hause schon auf den ersten Metern zur Geduldsprobe werden. Die Einfahrt auf die B 463 – insbesondere in Richtung Laufen – gleicht nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten einer Herkulesaufgabe. Ganz zu schweigen von Fußgängern, für die das Überqueren der Bundesstraße in Richtung Demeterstraße überaus gefährlich ist.​

Dieser Umstand soll sich – geht es nach dem Lautlinger Ortschaftsrat – perspektivisch ändern. Wie Ortsvorsteher Eckard Hofele berichtet, war die sogenannte Dehner-Kreuzung bereits Thema einer Ortsbegehung im Jahr 2024; eine Verkehrsschau folgte. Die Beteiligten seien sich einig gewesen: Da muss man was tun – insbesondere für die Verkehrssicherheit der Fußgänger. Berechnungen hätten gezeigt, dass die Kreuzung täglich immerhin circa 70 Personen, darunter auch Kinder, deren Ziel die Grundschule am Ende der Demeterstraße ist, passieren. Gleichzeitig rollen jeden Tag rund 22.000 Fahrzeuge samt Schwerlastverkehr auf der B 463 durch Lautlingen.

B-463-Kreuzung: Pläne liegen der Stadt vor

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete Eckard Hofele nun über den aktuellen Stand der Planungen. Derzeit gibt es zwei Planungsvarianten. Eine sieht eine Fußgängerfurt, ähnlich wie beim B-463-Übergang bei Mey am anderen Lautlinger Ortsende vor, die andere eine Ampel. Für die Finanzierung einer potenziellen Maßnahme schlägt Ortsvorsteher Hofele Einnahmen aus der Geschwindigkeitsüberwachung vor.

Mona Lehmann, Sprecherin der Stadtverwaltung, erklärt auf Anfrage: „Die Pläne für die angesprochene Kreuzung in Lautlingen liegen vor und werden nach einer weiteren internen Runde mit der Abteilung Tiefbau, Amt für öffentliche Ordnung und Stadtplanungsamt dem RP (Anmerkung d. Redaktion: Regierungspräsidium Tübingen) vorgelegt.“

Keine Unfallhäufigkeit

Grundsätzlich zeige die Kreuzung keine Unfallhäufigkeit, die Anregung sei vor allem aus den Kreisen des Ortschaftsrates gekommen. Ohnehin wird es noch eine Weile dauern, bis sich an der Kreuzung tatsächlich was tut. Denn: Die Planungsvarianten der Stadt müssen zunächst vom RP Tübingen geprüft werden. Nach dessen Rückmeldung, so Lehmann weiter, werden die weiteren Schritte festgelegt. „Genauere Angaben sind aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung derzeit leider nicht möglich.“